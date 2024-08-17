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Kız Kalesi zamana meydan okuyor! Bakü'nün tarihi sembolü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:21
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Kız Kalesi zamana meydan okuyor! Bakü’nün tarihi sembolü

Son dakika haberine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor.

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