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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! Polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:27
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! Polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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