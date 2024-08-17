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İETT otobüsü alevlere teslim oldu! Araç kullanılamaz hale geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:27 Güncelleme: 17.08.2024 12:32
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İETT otobüsü alevlere teslim oldu! Araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

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