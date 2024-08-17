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Haiti'de cezaevi firarında çıkan çatışmada 11 mahkum öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:20
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Haiti’de cezaevi firarında çıkan çatışmada 11 mahkum öldü

Haiti'nin batısındaki Saint-Marc bölgesindeki cezaevinden firar sırasında çıkan çatışmada 11 mahkumun yaşamanı yitirdiği bildirildi.

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