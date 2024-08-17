Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete giriyor! İlk kesim 2025’te hizmete açılacak...

'HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF EDECEĞİZ'

Yapılan yolla, il, ilçe ve köy yolları geçişlerinin büyük ölçüde rahatlatıldığına değinen Uraloğlu, "Tabii projemizle beraber Kırklareli, Saray, Tekirdağ ve İstanbul dedik. Buradaki hem ilçe geçişleri hem köy geçişlerini rahatlatmış oluyoruz ve önemli bölümünü de mevcut yerleşimlerin dışarısına çıkararak, şehir geçişleri şeklinde hem transit trafiği hem yerel trafiği rahatlatıyoruz hem de şehrin düzgün gelişmesine bir taraftan da katkı sağlamış oluyoruz. Tabii biz bunu bitirdiğimiz zaman öncelikle zamandan tasarruf edeceğiz, yakıttan tasarruf edeceğiz ama bunlardan daha kıymetlisi daha güvenli bir trafik akışını sağlamış olacağız. Burada zamandan ve yakıttan ne tasarruf edecek diye bakacak olursak; zamandan 692 milyon lira, yakıttan 176 milyon lira olmak üzere, yıllık 868 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında bu bize şunu ifade ediyor; buraya yaptığımız yatırımın ne kadar kısa zamanda kendini amorti ettiğini de bu rakamlardan anlayabiliriz. Yine hepimiz için kıymetli olan karbon emisyonundan sağlanan tasarruftur ki; bu da 13 bin 100 ton karbon emisyon salımını azaltarak yıllık böyle bir çevreci yaklaşımı da ortaya koymuş olacağız. Tabii buradaki biz halihazırda, yaklaşık 10 bin trafiğin olduğu yolda da yaklaşık 78 dakika, 1,5 saate süren yolculuk süresini de yaklaşık 45 dakikaya indirmiş olacağız. Bu anlamda da kıymetli" dedi.