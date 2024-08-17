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Denizli’de bir evde çıkan yangın korkuttu!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:37
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Denizli’de bir evde çıkan yangın korkuttu!

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan yangın, mahallede büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

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