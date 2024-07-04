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Karabük'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 19:12 Güncelleme: 04.07.2024 19:45
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Karabük’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altında

Son dönemlerde artan yangınlar ile mücadele sürüyor. Çeşitli nedenlerle çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahaleler yapılırken yeşil vatanı korumak için ekipler canla başla mücadele veriyor. Bu kez orman yangını Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıktı. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı söndürme çalışmaları için 2 helikopter desteği verdiğini açıkladı. Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. İşte detaylar...

İlçeye bağlı Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık mevkiide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan ve yaklaşık 20 hektarlık alanı içeren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının sarp kayalıklarda olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.45 sıralarında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 adet iş makinesi, 16 adet arazöz, 4 adet su tankeri ve 60 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilmektedir. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Alevlere 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 25 teknik eleman, 48 orman muhafaza memuru ve 138 yangın işçisi müdahale ediyor.

Şu ana kadar 12 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını aktaran Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz.

Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

PERSONELLERE TEŞEKKÜR

Yavuz, fedakarca ve kahramanca mücadele eden personele teşekkür ederek, "Çok da fazla yayılmadan yangın inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. Gün kararmadan inşallah başarırlar diye düşünüyorum. Bizi tek zorlayan taraf, arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması, müdahalede zaman zaman sıkıntı yaşanması." dedi.

VATANDAŞLARA ORMAN UYARISI: ATEŞ YAKMAYIN

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, "Valiliğimizin almış olduğu kararla, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihlerinde Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi görevli olanlar ve izinli verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağa vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Ormanlarımızda ateş yakılmamasını, piknik yapıldığı zaman ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, akciğerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

MSB'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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