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İzmir'de 6 milyon liralık telefon dolandırıcılığı: 1 tutuklama

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:33
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İzmir’de 6 milyon liralık telefon dolandırıcılığı: 1 tutuklama

İzmir'de, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 6 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı, E.M ise serbest bırakıldı.

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