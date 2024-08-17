17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da operasyon! 27 bin 859 litre sahte alkollü sıvı ele geçirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:36
ABONE OL
İstanbul’da operasyon! 27 bin 859 litre sahte alkollü sıvı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 27 bin 859 litre sahte alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör