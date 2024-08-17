Adana’da vahşet! Yanan otomobilden ceset çıktı

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Otomobili kiraladığı belirtilen S.N.'ye (28) ait olabileceği değerlendirilen ceset, kesin teşhis ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.