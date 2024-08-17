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Adana'da vahşet! Yanan otomobilden ceset çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:32
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Adana’da vahşet! Yanan otomobilden ceset çıktı

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Gece saatlerinde yanan otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.

Gazi Mahallesi'nde gece saatlerinde tamamen yanan otomobili fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Otomobili kiraladığı belirtilen S.N.'ye (28) ait olabileceği değerlendirilen ceset, kesin teşhis ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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