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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "Marmara Depremi" paylaşımı!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Marmara Depremi paylaşımı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, aynı acıları tekrar yaşamamak için tek bir riskli yapı kalmayana dek durmadan çalışacaklarını bildirdi.

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