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Gaziantep'te sağanak yağış! Cadde ve sokaklar sele döndü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:37
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Gaziantep’te sağanak yağış! Cadde ve sokaklar sele döndü

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar, Kavaklık Parkı yakınında su birikintisi oluşan alanlardaki araçlarını başka yerlere çekti.

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