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Birlikte yaşadığı kadını oğlunun önünde öldürdü! Aynı silahla kendisine vurdu...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 20:09 Güncelleme: 17.08.2024 20:09
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Birlikte yaşadığı kadını oğlunun önünde öldürdü! Aynı silahla kendisine vurdu...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İbrahim Ağzıkırık (50), birlikte yaşadığı Fatma A.'yı (54) tabancayla öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

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