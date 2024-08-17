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Büyükada'da iki katlı binada yangın! Ekipler bölgede...

DHA
Giriş: 17.08.2024 21:36 Güncelleme: 17.08.2024 21:36
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Büyükada’da iki katlı binada yangın! Ekipler bölgede...

Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

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