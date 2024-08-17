Dorseyi açık unuttu! Hayatından oldu.
Tır şoförü Mustafa Kurt, Gaziantep'te bir depoya yük getirdiği sırada, kullandığı aracın dorsesinin açık olduğunu unuttu. Açık dorse tavandaki prefabrik krişe çarptı ve kiriş tırın üzerine çöktü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar...
Olay, öğle saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda deposunda meydana geldi.
KAZANIN DETAYLARI
Mustafa Kurt, gıda ürünlerini bırakmak için bir depoya giriş yaptı. Yükü indiren Kurt, dorseyi kapatmayı unutup hareket etti. Bu sırada dorse, tavandaki beton kirişe çarptı. Çöken kiriş, TIR'ın üzerine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Depodaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Mustafa Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsi işleminin cenaze aile yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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