Dorseyi açık unuttu! Hayatından oldu.

Olay, öğle saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda deposunda meydana geldi.

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Mustafa Kurt, gıda ürünlerini bırakmak için bir depoya giriş yaptı. Yükü indiren Kurt, dorseyi kapatmayı unutup hareket etti. Bu sırada dorse, tavandaki beton kirişe çarptı. Çöken kiriş, TIR'ın üzerine düştü.