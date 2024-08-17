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İzmir'deki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:28
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İzmir’deki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

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