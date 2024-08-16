Yozgat’ta vahşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Saldırgan tutuklandı

Yozgat'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.