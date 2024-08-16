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Yozgat'ta vahşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Saldırgan tutuklandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:53 Güncelleme: 16.08.2024 23:14
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Yozgat’ta vahşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Saldırgan tutuklandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi. Dün gece meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir saldırgan oynadığı oyundan etkilenerek dehşet saçmış ve 5 kişiyi yaralmıştı. Bu dehşetin ardından benzer bir olayda Yozgat'ta yaşandı.

Yozgat'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.Yozgat'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.Yozgat'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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