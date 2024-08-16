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Samsun'da şüpheli araçtan 1 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 16.08.2024 15:55
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Samsun’da şüpheli araçtan 1 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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