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Yozgat'ta bıçaklı saldırı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 14:28 Güncelleme: 16.08.2024 14:28
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Yozgat’ta bıçaklı saldırı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat Sorgun'da alkol alan bir kişi, 2 kişiyle sohbet ettiği sırada yanında bulunan kişileri bıçakla yaraladı. 14 yaşındaki çocuk ölürken, 2 kişi de yaralandı.

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