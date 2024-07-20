Yozgat'ta bir aile yok oldu! Katliam gibi kaza: 4 ölü...
Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin de aynı aileden olduğu tespit edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
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