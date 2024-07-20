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Yozgat'ta bir aile yok oldu! Katliam gibi kaza: 4 ölü...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 14:08 Güncelleme: 20.07.2024 14:11
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Yozgat’ta bir aile yok oldu! Katliam gibi kaza: 4 ölü...

Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin de aynı aileden olduğu tespit edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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