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Türkiye'de temmuzda yağış arttı! En fazla yağış Rize'ye...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:40
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Türkiye’de temmuzda yağış arttı! En fazla yağış Rize’ye...

Türkiye'de bu yılın temmuz yağışlarında geçen yıla göre yüzde 77, 'uzun yıllar' ortalamasına göre yüzde 100'den fazla artış görüldü. İllerde en fazla yağış Rize'de, en az yağış Şanlıurfa'da kayıtlara geçti.

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