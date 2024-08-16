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Ambulans helikopteri 8 yaşındaki çocuk için havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Damla Karasu
Giriş: 16.08.2024 17:09 Güncelleme: 16.08.2024 17:21
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Ambulans helikopteri 8 yaşındaki çocuk için havalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir çocuk damdan düşerek başından yaralandı. Yaralanan çocuk için bölgeye ambulans helikopter sevk edilirken, küçük çocuk kısa sürede hastaneye yetiştirildi.

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