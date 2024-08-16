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Batman'da kaçakçılara rahat yok! 2 bin 410 paket sigara ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:32 Güncelleme: 16.08.2024 16:35
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Batman’da kaçakçılara rahat yok! 2 bin 410 paket sigara ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılarla mücadele kapsamında bir akaryakıt tankerini takibe aldı. Durdurulan akaryakıt tankerine yapılan aramalarda, tankerinin içine gizlenmiş 2 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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