16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:27
ABONE OL
Tokat’ta silah ve uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör