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Ankara'da sıcak havaya dikkat! Valilik uyardı: 37 derece...

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:32
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Ankara’da sıcak havaya dikkat! Valilik uyardı: 37 derece...

Son dakika haberine göre Ankara'da hafta başından itibaren hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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