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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:25 Güncelleme: 16.08.2024 16:26
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Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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