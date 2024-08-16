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Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı! Balıklar su yüzeyine çıktı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 12:01
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Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan’daki Kura Nehri’ni yosun kapladı! Balıklar su yüzeyine çıktı

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı. Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.

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