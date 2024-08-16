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Ordu'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:54
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Ordu’da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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