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İstanbul'da 9 depoya yönelik operasyon! Çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 12:03
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İstanbul’da 9 depoya yönelik operasyon! Çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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