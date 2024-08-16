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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:27
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Şanlıurfa’da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren 2 kişi boğuldu. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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