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Çocuklar camilere akın etti! Yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:33
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Çocuklar camilere akın etti! Yaz Kur’an kurslarında 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kursları sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyon öğrenci eğitim aldı.

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