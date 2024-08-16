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Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:57
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Amasya’da Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi.

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