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Samsun'da operasyon! 1000 litre etil alkol ele geçirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:00
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Samsun’da operasyon! 1000 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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