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Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına çarpıp kaçan Furkan Dağlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:58 Güncelleme: 16.08.2024 16:02
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Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına çarpıp kaçan Furkan Dağlı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta ciple yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı.

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