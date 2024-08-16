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Samsun'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:12
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Samsun’da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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