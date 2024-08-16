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Adana ve Mersin'de sıcak hava vatandaşları bunalttı! Şemsiye ile dışarı çıktılar

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:16
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Adana ve Mersin’de sıcak hava vatandaşları bunalttı! Şemsiye ile dışarı çıktılar

Adana ve Mersin'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Serinlemek için sahile gidenler, ağaç gölgelerinde dinlendi, taşıdıkları şemsiyelerle güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

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