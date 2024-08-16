16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Acıgöl flamingolarla bir başka güzel

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:49
ABONE OL
Acıgöl flamingolarla bir başka güzel

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, ev sahipliği yaptığı yüzlerce flamingo ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör