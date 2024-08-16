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Muş’ta tır ile pikap çarpıştı: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 16.08.2024 00:55
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Muş’ta tır ile pikap çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Muş-Bitlis karayolunda tır ve pikabın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen pikap da orta refüje çarparak durabildi.

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