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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 16 kişi kurtarıldı 52 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 00:56 Güncelleme: 16.08.2024 00:56
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 16 kişi kurtarıldı 52 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 düzensiz göçmen de yakalandı.

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