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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 22:23
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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