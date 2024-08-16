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Muğla'da makilik alanda yangın! Söndürüldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:20
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Muğla’da makilik alanda yangın! Söndürüldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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