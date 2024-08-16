16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da operasyon! Hakkında arama kararı bulunan 580 kişi yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:22
ABONE OL
Ankara’da operasyon! Hakkında arama kararı bulunan 580 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında hakkında arama kararı bulunan 580 kişinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör