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Kurban etleri Gazze'ye ulaştırıldı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 13:02
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Kurban etleri Gazze’ye ulaştırıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

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