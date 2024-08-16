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Çorum'daki orman yangını söndürüldü! Vali Dağlı'dan açıklama

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 13:00
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Çorum’daki orman yangını söndürüldü! Vali Dağlı’dan açıklama

Çorum'un Dodurga ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini söyledi.

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