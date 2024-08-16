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Hatay'da kahreden olay! Panelvanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 13:28
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Hatay’da kahreden olay! Panelvanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oynarken panelvanın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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