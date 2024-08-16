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Denizli'de bir aile yok oldu! Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 12:22 Güncelleme: 16.08.2024 12:26
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Denizli’de bir aile yok oldu! Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olarak açıklandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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