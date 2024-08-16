Denizli'de bir aile yok oldu! Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü
Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olarak açıklandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
UÇURUMDAN YUVARLANDI
Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?
- Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...
- Marmara'da deprem! Yalova ve Bursa'dan hissedildi! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?
- Real Madrid - Atalanta MAÇ ÖZETİ | UEFA Süper Kupa maçını kim kazandı? Real Madrid - Atalanta mücadelesi kaç kaç bitti?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...