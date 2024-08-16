Denizli’de bir aile yok oldu! Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü

4 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.