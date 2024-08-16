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Babadağ'dan bu yılın 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı! Gurbetçilerin tercihi...

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 12:13
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Babadağ’dan bu yılın 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı! Gurbetçilerin tercihi...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

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