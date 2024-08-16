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İhbar hatları çalıştı, kaçakçılar takiple yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:39
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İhbar hatları çalıştı, kaçakçılar takiple yakalandı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, "Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı", bakanlığın internet sayfası ve diğer kanallardan ulaşan ihbarlarla 6 ayda 2,3 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu.

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