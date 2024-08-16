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Antalya'da sera atıkları toplama merkezinde yangın! Kontrol altına alındı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 13:31
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Antalya’da sera atıkları toplama merkezinde yangın! Kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan duman ilçe merkezinden görülürken, yetkililerce yangının kendi halinde sönmesinin beklendiği ve 1 ila 2 gün sürebileceği bildirildi.

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