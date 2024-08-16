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Hatay'da 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:03
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Hatay’da 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Hatay’da hasarlı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu.

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